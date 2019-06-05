وزير تركي يثير سخرية واسعة خلال صلاة العيد مع الجيش (فيديو)

وزير تركي يثير سخرية واسعة خلال صلاة العيد مع الجيش (فيديو)

أثار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر الوزير برفقة عدد من الجنود خلال أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وكان الوزير إلى جانب عدد من عناصر الجيش يؤدون صلاة عيد الفطر، في حين ظهر الارتباك والفوضى في صفوف المصلين وعدم اتباعهم للإمام وكأنهم يصلون للمرة الأولى، بحسب ناشطين.

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أثار وزير الداخلية التركي #سليمان_صويلو موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر الوزير برفقة عدد من الجنود خلال أداء صلاة #عيد_الفطر المبارك. وكان الوزير إلى جانب عدد من عناصر الجيش يؤدون صلاة عيد الفطر، في حين ظهر الارتباك والفوضى في صفوف المصلين وعدم اتباعهم للإمام وكأنهم يصلون للمرة الأولى، بحسب ناشطين. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #عيد_سعيد #تركيا #اطنبول #انقرة #فيديو #ترند #سخرية #صلاة_العيد #turkey #trend #news #istanbul #video

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وخلال الصلاة، خالف بعض المصلين حركات الإمام في الركوع والسجود والقيام، حسب ما يظهر في الفيديو المتداول، وهو ما أحدث حالة من الارتباك بين المصلين.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بالفيديو وسط انتقادات لاذعة من مؤيدي المعارضة الذين اعتبروا الموقف محاولة فاشلة للمتاجرة بالدين واستعراض الصلاة لاستقطاب الناخبين.

وكتب حساب باسم ”حزب الرفاه“ معلقًا بتويتر: ”إذا حاولت القيام بالصلاة من أجل التصويت، فإن ربي يكشف عن وجهك الحقيقي“.

 

وعلق حساب آخر أنه لو كان من أدى هذه الصلاة من المعارضة لهاجمهم أردوغان يوميًا حتى الانتخابات.

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