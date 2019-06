وزير تركي يثير سخرية واسعة خلال صلاة العيد مع الجيش (فيديو)

View this post on Instagram

أثار وزير الداخلية التركي #سليمان_صويلو موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر الوزير برفقة عدد من الجنود خلال أداء صلاة #عيد_الفطر المبارك. وكان الوزير إلى جانب عدد من عناصر الجيش يؤدون صلاة عيد الفطر، في حين ظهر الارتباك والفوضى في صفوف المصلين وعدم اتباعهم للإمام وكأنهم يصلون للمرة الأولى، بحسب ناشطين.