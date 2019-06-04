برلماني إيراني: نقترب من مرحلة تراجع أمريكا عن عقوباتها ضدنا

قال برلماني إيراني، الأربعاء، إن طهران تقترب من مرحلة تراجع أمريكا عن عقوباتها ضد البلاد.

وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بشه، في حسابه الرسمي على ”تويتر“، أن ”واشنطن وطهران أدارتا التوتر بينهما بطريقة وضعت فيها الأطراف الثالثة على الهامش“.

ولم يوضح حشمت الله فلاحت بشه، الطريقة التي خفضت من خلالها إيران وأمريكا التوتر بينهما، لكن خبراء رؤوا أن هذا التصريح تلميح إلى وجود مفاوضات سرية بين البلدين.

واعتبر البرلماني الإيراني أنه ”لا ضرورة لاستمرار تواجد البوارج العسكرية الأمريكية“ في مياه الخليج.

وكان العراق واليابان وسويسرا ودول أخرى، أعلنت استعدادها للوساطة بين إيران والولايات المتحدة، لمنع الحرب وإنهاء التوتر بينهما.

وتزعم طهران على لسان كبار مسؤوليها، عدم وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.