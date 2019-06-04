روسيا تكشف عن صاروخ جديد مصمم لصد الهجمات الجوية الغربية (فيديو)

كشف الجيش الروسي، النقاب عن نظام صواريخ جديد مُصمم للدفاع عن البلاد ضد الهجمات الجوية الغربية.

ونشر الكرملين مقطع فيديو لاختبار نظام دفاع صاروخي، مصمم لحماية روسيا من الهجمات الجوية، لكنه رفض الكشف عن اسم النظام الجديد، والذي تم اختباره في معسكر تدريب ”ساري شاجان“ في كازاخستان.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، يعتقد الخبراء أن ”الصاروخ الجديد هو نسخة مطورة من صاروخ PRS-1M الدفاعي المدمر، ويلعب دورًا أساسيًا في حماية موسكو والمواقع الاستراتيجية الخاصة بها في المنطقة من هجمات الناتو الصاروخية المحتملة“.

وفي الفيديو الذي بثته اليوم شبكة ”زفيزدا“ التي تديرها وزارة الدفاع الروسية، يمكن رؤية مراحل إعداد الشاحنة التي تحمل السلاح قبل تحميل الصاروخ وإطلاقه.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية لوكالة ”تاس“ التي تديرها الدولة: ”تم إجراء اختبار تجريبي لصاروخ اعتراض روسي جديد، ويعتقد أن الصاروخ الجديد أسرع وأكثر فتكًا من صاروخ PRS-1M التقليدي، حيث تصل سرعته إلى 4 كيلو مترات في الثانية، ويستطيع تدمير هدفه على مدى أكبر بمرة ونصف“