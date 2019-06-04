الصين ستدرس تشديد الرقابة على صادرات المعادن النادرة‎

قالت الهيئة الحكومية المعنية بالتخطيط في الصين، اليوم الثلاثاء، إن بكين ستدرس تشديد الرقابة على صادرات المعادن الأرضية النادرة، وهي عبارة عن 17 عنصرًا كيميائيًا تستخدم في الإلكترونيات الاستهلاكية ذات التكنولوجيا الفائقة، والمعدات العسكرية، لحماية هذا ”المورد الإستراتيجي“ واستخدامه بشكل أفضل.

وأثار تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين المخاوف من أن تستغل بكين مركزها المهيمن باعتبارها موردًا للمعادن النادرة كورقة ضغط في الحرب التجارية بين البلدين.

وأشار خبراء مشاركون في اجتماع عقدته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إلى إنشاء آلية لتتبع ومراجعة عملية تصدير المعادن النادرة برمتها، بينما تتخذ إجراءات صارمة بشأن الإنتاج غير القانوني للمعادن وتهريبها من أجل حماية البيئة.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان:“على الصين أن تسرّع الخطى في التحول الذكي المراعي للبيئة لقطاع المعادن النادرة، والاستفادة الأمثل من قيمته، وتعزيز التطوير العالي الجودة لهذا المورد بشكل فعال“.

وساهمت زيارة الرئيس الصيني ”شي جين بينغ“ إلى أحد مصانع المعادن النادرة الشهر الماضي بإثارة التكهنات باستغلال بكين لمركزها المهيمن كمصدر للمعادن النادرة.

وورَّدت الصين 80 بالمئة من المعادن النادرة التي استوردتها الولايات المتحدة خلال الفترة من 2014 إلى 2017.