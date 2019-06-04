ترامب يحث دول حلف الأطلسي على الوفاء بالتزاماتها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يوجد أمام الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي خيار سوى زيادة إنفاقها العسكري، مكررًا طلبه بأن يفي كل أعضاء الحلف بحجم الإنفاق المستهدف على الدفاع والذي يبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا.

وأضاف ترامب للصحفيين، الثلاثاء، بعد اجتماعه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن:“اتفقت مع رئيسة الوزراء على ضرورة أن يزيد حلفاؤنا في حلف شمال الأطلسي إنفاقهم الدفاعي، وكلانا يعمل بجد من أجل هذه الغاية“.

وأردف الرئيس الأمريكي:“نتوقع أن يفي عدد متزايد من الدول بالحد الأدنى اللازم والذي يبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي. ويجب على كل أعضاء الحلف الوفاء بالتزاماتهم من أجل معالجة التحديات الحالية“.