في خطاب متناقض.. خامنئي لأنصاره: إيران لا تصدر الثورة ولا تريد الحرب

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الثلاثاء، إن النظام في بلاده لا يريد تصدير ما يسميه ”الثورة الإسلامية“ التي قادها مؤسس النظام الراحل رجل الدين المتشدد روح الله الخميني عام 1979، مضيفًا أن المقاومة لا تعني بالضرورة الحرب.

وأوضح خامنئي في كلمة له بمناسبة الذكرى الثلاثين لرحيل الخميني: ”لا نريد تصدير الثورة، بل فكرة المقاومة تجاوزت الحدود الإيرانية والشعوب الأخرى قبلت بها وأصبحت خيارها“.

وأضاف خامنئي في خطاب متناقض، قائلًا: إن ”هزائم أمريكا في المنطقة كانت نتيجة لجبهة المقاومة، وهذا ما تجلى في سوريا والعراق ولبنان، وقد باءت سياسات واشنطن في تلك الدول بالفشل“.

وتابع: ”الأمريكيون يريدوننا أن نتخلى عن طريق المقاومة ولذلك هم يكرهوننا وينصبون لنا العداء عبر العقوبات وغيرها“، مضيفًا: ”في كل موقع صمدنا وقاومنا تقدمنا نحو أهدافنا وهناك الكثير من الأمثلة“.

وقاطع خامنئي عندما هتف أنصاره أثناء خطابه بالاستعداد للحرب مع الولايات المتحدة: ”نحن لا نتحدث عن الحرب، نتحدث عن المقاومة، انتبهوا لذلك… نحن نتمسك بالمقاومة ونرفض الاستسلام ولا نتحدث عن الحرب؛ لأن المقاومة لا تعني بالضرورة الحرب“.