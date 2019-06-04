المحتجون على ترامب في لندن أقل زخمًا من زيارته الماضية (صور)

احتج آلاف الأشخاص في وسط لندن، اليوم الثلاثاء، على زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبريطانيا، لكن أعداد المحتجين ما زالت حتى الآن أقل بكثير من عشرات الآلاف الذين خرجوا احتجاجًا على زيارته العام الماضي.

ورفع المحتجون لافتات بعضها ساخر والآخر فظ فيما وصفه المنظمون ”كرنفال المقاومة“ في ميدان الطرف الأغر، في حين تجري رئيسة الوزراء تيريزا ماي محادثات مع الرئيس في مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت على مسافة قريبة من موقع الاحتجاج.

وساد جو احتفالي وسط الحشد الذي سيلقي جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض كلمة أمامه في وقت لاحق اليوم.

وترامب من أكثر الزعماء الأجانب المعروفين في أوساط البريطانيين لكنه أقلهم محبة لديهم.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف إن 21% فقط من البريطانيين لديهم ”رأي إيجابي“ عنه، أما بين النساء تقلصت النسبة إلى 14%.

ووضع المحتجون تمثالًا ضخمًا لترامب يصوره وهو جالس على مرحاض ذهبي وسرواله متدلٍ عند كاحليه.

وكتبوا على لافتات ”ترامب ابق بعيدًا… نحن قادرون وحدنا على وضع سياساتنا“ و“لا يمكنك التغلب على العنصرية“ و“احبسوه في البرج“.

وقالت آنا فينتون (23 عامًا) وهي مديرة تسويق من لندن بينما كانت تحمل لافتة كتب عليها ”من أين أبدا؟“ إن ترامب ”رجل جاهل في السبعين من عمره يعيش حياة الترف“.

وأضافت أنها تحتج لإظهار تضامنها مع ”الأشخاص الذين أضرتهم لغة ترامب وسياساته“.