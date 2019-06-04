”العفو الدولية“ تصف سجن إيران لمحام بارز بـ“الظلم المروع“

وصفت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الثلاثاء، إصدار محكمة في طهران حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا ضد المحامي البارز ”أمير سالاري داودي“، بأنه ”ظلم مروع“.

وقال فيليب لوتر، مدير الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن ”العقوبة الشديدة هي ظلم مثير للاشمئزاز.. ليس سرا لأحد أن يعاقب أمير سالاري داودي على جهوده للدفاع عن حقوق الإنسان“.

وأضاف لوتر بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية، أن ”المحامي أمير داودي هو آخر ضحية للقمع الوحشي للمسؤولين الإيرانيين على مدار العامين الماضيين ضد محامي حقوق الإنسان“.

وتابع أن إيران ”تعيق عمل المحامين، وهذا يدل على أن الحكومة الإيرانية تعامل المحامين عمليًا على أنهم أعداء“.

وأدين داودي بتهم ”الدعاية ضد النظام، وإهانة السلطات، والتعاون مع دولة معادية (أمريكا)، وإنشاء قناة عبر تطبيق تلغرام تهدف للإطاحة بالنظام“.

بدوره، قال وحيد مشكاني فراهاني، محامي داودي، في مقابلة مع موقع ”مدارا“، السبت، إن ”موكله حُكم عليه بـ111 جلدة، و60 مليون ريال إيراني غرامة، وسنتين من الحرمان من جميع الحقوق الاجتماعية“.

واعتقلت السلطات الإيرانية أمير سالاري داودي، في منتصف أبريل الماضي، وهو محامي معتمد لدى السلطة القضائية.