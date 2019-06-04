بومبيو: إذا أراد الإيرانيون التفاوض سيعرفون كيف يتصلون بنا

قال وزير الخارجية الأمريكي، إن الإيرانيين لم يتصلوا بعد بالولايات المتحدة لإجراء محادثات، مضيفًا أنهم سيعرفون كيفية الاتصال بنا إذا كانوا مستعدين.

جاء ذلك في تصريح من بومبيو -الذي سافر إلى سويسرا- لشبكة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، رد خلاله على سؤال حول إن كان المسؤولون الأمريكيون قد زودوا السلطات السويسرية برقم هاتف حتى يتصل من خلاله الإيرانيون مباشرة مع الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف بومبيو: ”أعتقد أنه كلما كانت إيران جاهزة، فهي تعرف كيفية الاتصال بنا، وكلما كانوا مستعدين، نحن مستعدون للتحدث معهم“.

وحول إن كان من الممكن أن يجتمع الرئيس ترامب شخصيًا مع نظيره الإيراني حسن روحاني أو المرشد الأعلى علي خامنئي“، قال بومبيو: ”أعلن الرئيس ترامب مرارًا وتكرارًا في عدة أشهر أنه مستعد للتفاوض. ضع في اعتبارك أن لدينا بعض الطلبات الأولية من إيران“.

وأضاف: ”نطلب منهم وقف برنامج الأسلحة النووية ووقفه إلى الأبد، نريدهم أن يتوقفوا عن بناء نظامهم الصاروخي بطرق تهدد مناطق مثل سويسرا ”.

وكان بومبيو أعلن الأحد عقب وصوله إلى سويسرا، أن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة، لكن طهران رفضت هذه الدعوة، داعية إلى ما أسمته ”تغيير السلوك الأمريكي“.