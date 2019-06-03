ميلانيا ترامب وفيليب زوج ماي يشهدان حفلًا بحديقة مقر الحكومة البريطانية

تشهد سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب، وفيليب زوج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حفلًا بحديقة مقر الحكومة البريطانية، غدًا الثلاثاء، بحضور موظفي الحكومة وأبنائهم.

ونظمت بريطانيا استقبالًا رسميًا وبسطت السجادة الحمراء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته، اليوم الاثنين، قبل حضورهما مأدبة رسمية مع الملكة إليزابيث في قصر بكنغهام.

وبعد يوم من اللقاءات مع أعضاء العائلة الملكية في بريطانيا، تتجه دفة زيارة الدولة التي يقوم بها ترامب نحو الشأن السياسي، غدًا الثلاثاء، إذ سيعقد ترامب وماي محادثات ثنائية في مكتب رئيسة الوزراء.

ومع انهماك الزعيمين في عملهما، سيحضر زوجاهما حفلًا إنجليزيًا تقليديًا في حديقة مقر الحكومة بحضور موظفي الحكومة والسفارة الأمريكية، وجرى توجيه الدعوة كذلك لأبناء الموظفين.

وظل فيليب، مدير علاقات المستثمرين البريطاني غير المشهور، بعيدًا عن الأضواء خلال فترة تولي ماي لمنصب رئيس الوزراء المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام.