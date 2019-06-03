العراق يقضي بإعدام فرنسيين آخرين لانتمائهما لتنظيم داعش‎

قال ممثل للادعاء لوكالة ”رويترز“، إن محكمة عراقية قضت بإعدام فرنسيين اليوم الإثنين، لانتمائهما لتنظيم داعش، ليرتفع عدد الفرنسيين الصادر ضدهم أحكام بالإعدام في العراق إلى 11 شخصًا.

وقالت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تعارض عقوبة الإعدام التي من الممكن استئناف أحكامها، لكنها تحترم سيادة العراق.

ويجري العراق محاكمات لآلاف من المقاتلين الذين يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش بمن فيهم مئات الأجانب الذين ألقي القبض عليهم بعد انهيار معاقل التنظيم.

والمدانون الأحد عشر بين 280 محتجزًا عراقيًا وأجنبيًا سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في فبراير للسلطات العراقية.

وذكرت مصادر عسكرية آنذاك، إن المجموعة تتضمن 14 فرنسيًا، لكن يبدو أن بعض الأجانب المقيمين في فرنسا جرى تحديد هويتهم على سبيل الخطأ على أنهم فرنسيون.

وجرت محاكمة تونسي وصدر عليه حكم بالإعدام مع بعض الفرنسيين الأسبوع الماضي، كما سيمثل تونسي آخر أمام المحاكمة الأسبوع المقبل.

وقالت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ المعنية بحقوق الإنسان، ومقرها نيويورك، يوم الجمعة، إن أحد الفرنسيين الذين صدر عليهم حكم الأسبوع الماضي قال للمحكمة، إنه أُرغم على الاعتراف، وإن فرنسيًا آخر قال للقاضي إنه تعرض للتعذيب.

وذكرت أن عدد المحتجزين الفرنسيين الذين جرى نقلهم للعراق بلغ 11 شخصًا.