ظريف يطالب واشنطن بوقف ”الحرب الاقتصادية“‎

طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة بوقف ”الحرب الاقتصادية“ ضد طهران.

جاء ذلك ردًّا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول استعداد واشنطن للحوار مع طهران دون شروط مسبقة، بحسب ما أورده الإعلام الإيراني.

وقال ظريف إن ”المعيار بالنسبة لإيران، هو إيقاف الحرب الاقتصادية الممارسة ضدها، على واشنطن إنهاء الحرب الاقتصادية على طهران“.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأحد، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة للحوار مع طهران ”دون شروط مسبقة“.

غير أن ”بومبيو“ شدد في الوقت نفسه على استمرار الجهود الأمريكية لتغيير ما اسماه ”الأنشطة الخبيثة“ لطهران.

من جهته، قال رئيس القضاء الإيراني رجل الدين المتشدد ”إبراهيم رئيسي“، يوم الإثنين، إن بلاده لن تتفاوض أو تستسلم للولايات المتحدة الأمريكية في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بالمنطقة.

وقال رئيسي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء القضاء الإيراني ”ميزان“، في كلمة له خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، في معرض حديثه عن وجود رغبة لدى الحكومة الإيرانية للتفاوض مع الولايات المتحدة ”لا تفاوض ولا استسلام، فقط مقاومة والوقوف بوجههم“.

وأضاف: ”يعتمد انتصار الشعب الإيراني على مقاومته وثقته بنظامه“، موضحًا أن ”جميع القوى والسلطات تتمتع بصلاحيات كافية وقانونية لأداء واجباتها، وينبغي ألّا يكون هناك أي ضعف في ممارسة المهام وتكون نشطة ضد العدو“.