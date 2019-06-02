إسرائيل تنشر منظومة سرية لاكتشاف ”عمليات“ الفلسطينيين الفردية

بدأ الجيش الإسرائيلي بنشر منظومة أمنية جديدة، تهدف للكشف عن منفذي العمليات الفردية ضد إسرائيليين، من خلال إرسال إشارات لأجهزة الأمن الإسرائيلية.

وبحسب قناة i24 الإسرائيلية، فإن المنظومة التي أطلق عليها اسم ”اللواء الذكي“ بدأ الجيش الإسرائيلي في نشرها في أجزاء من الضفة الغربية، من أجل اختبارها، فيما سيتم تعميمها في باقي مناطق السيطرة الإسرائيلية.

وقالت القناة إن ”المنظومة السرية، ترسل تنبيهات استخبارية مباشرة، إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية في الميدان خلال ثوانٍ، وتساعدهم في إحباط العمليات خصوصًا تلك التي ينفذها أفراد من تلقاء أنفسهم“.

وأضافت: ”المنظومة ترسل معلومات حول المشتبه بهم مباشرة إلى الساعات الذكية التي يرتديها المقاتلون الإسرائيليون“.

وتواجه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، صعوبات في إحباط العمليات التي يقوم بها فلسطينيون في الضفة الغربية والقدس، كون هذه العمليات تتم بشكل فردي ودون عمل منظم يمكن لإسرائيل اختراقه.