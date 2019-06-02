سفير إيران بالكويت: بعثنا برسائل مختلفة للسعودية ولم نتلق ردًا

زعم السفير الإيراني في الكويت، محمد إيراني، أن بلاده بعثت برسائل مختلفة إلى السعودية للجلوس على طاولة المفاوضات، مضيفًا أن ”طهران لم تتلق أيّ رد من الرياض على تلك الرسائل“.

وقال إيراني بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، اليوم الأحد، قوله خلال مراسم أقامتها السفارة الإيرانية بالكويت بشأن يوم القدس العالمي: ”بادرنا لمرات عديدة وبرسائل مختلفة وأعلنا الموافقة على الجلوس مع السعودية ولكننا لم نتلق أي رد منهم، والدليل الرسائل التي أرسلت لهم عبر الأشقاء في الكويت، ونحن نتساءل لماذا لم يجلسوا معنا فنحن جاهزون لذلك“.

وأوضح ايراني أنّ ”هذه الأيام تعد فرصة سانحة للجلوس وبحث المواضيع وتحديد أولويات المستقبل؛ لاننا نعيش في منطقة واحدة، وكلنا في مركب واحد ولابد من حل مشاكلنا بأنفسنا، وليس عبر أطراف أخرى لا تنتمي إلى المنطقة“، على حد تعبيره.

وزعم الدبلوماسي الإيراني إلى أن بلاده تدعو للحوار والسلام، ونبذ الحرب، وتؤكد على إقامة علاقات أخوية مع كل دول الجوار، معتبرًا أن العلاقات الإيرانية الكويتية نموذج يحتذى به للتعايش السلمي والمصالح المشتركة.

وقطعت السعودية وبعض الدول العربية والإسلامية علاقاتها مع النظام الإيراني المتشدد؛ بسبب قيام محتجين من أنصاره باقتحام سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد وإحراقهما في يناير 2016.