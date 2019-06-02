نتنياهو يقيل وزيري التعليم والقضاء نفتالي بينيت وإيليت شاكيد

في خطوة مفاجئة، كشفت صحيفة ”يدعوت أحرونوت“ اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أقال وزير التعليم نفتالي بينيت ووزيرة القضاء إيليت شاكيد، من الحكومة الإسرائيلية.

وتحت عنوان ”نتنياهو يطلق النار على بينيت وشاكيد“ قالت الصحيفة: ”أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد وزير التعليم نفتالي بينيت ووزيرة القضاء آيليت شاكيد بعزلهما من الحكومة“.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها إن ”بينيت وشاكيد لا يمكن أن يواصلا دورًا حساسًا في مجلس الوزراء لمدة 6 أشهر أخرى بعد عدم انتخابهما من قبل الجمهور“.

وبحسب ”يدعوت“، يجوز لرئيس الوزراء خلال حكومة انتقالية، تعيين بدائل للوزراء المفصولين من بين وزراء الحكومة الحالية دون موافقة ”الكنيست“، ويعتزم نتنياهو تعيين بدائل لنفتالي بينيت وإيليت وشاكيد ليحلوا محلهم حتى الانتخابات.

وقالت مصادر مقربة من وزير العدل إن تحرك نتنياهو فاجأها، لكن بينيت وشاكيد قالا في أول تعليق لهما: ”إننا نشكر بإخلاص الجمهور الإسرائيلي على الامتياز النادر الذي كان علينا أن نخدمه في أدوارنا كوزيرين للتعليم والعدل“.

وأضافا: ”سننقل الوزارات بطريقة منظمة، برئاسة الوزراء الذين سيحلون محلنا من أجل الحفاظ على الأداء المستمر والجيد لوزارتي التعليم والعدل ، حتى يتم فتح العام الدراسي المقبل كالمعتاد“.

وكان الحزب اليميني الجديد برئاسة بينيت وشاكيد قريبًا جدًا من دخول الكنيست الحادية والعشرين ، لكن حوالي 1400 صوت فصلوا الاثنين عن ولاية أخرى.

وقالت مصادر مقربة من بينيت إنه يعتزم خوض الانتخابات القادمة للكنيست الثانية والعشرين في إطار حزب ”اليمين الجديد“.