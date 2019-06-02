زعيمة حزب ألماني تستقيل من منصبها بعد إخفاقها في انتخابات البرلمان الأوروبي

قدمت زعيمة ”الحزب الاشتراكي الديمقراطي“ في ألمانيا، أندريا ناليس، يوم الأحد، استقالتها، بعد الإخفاق في انتخابات البرلمان الأوروبي التي انتهت الأحد الماضي.

وجاءت النتائج عكس استطلاعات الرأي التي أظهرت أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيحافظ على نسب التأييد المتزايدة له، مقابل تراجع تأييد المواطنين لحزب الخضر وحزب البديل لأجل ألمانيا الشعبوي المناوئ للاتحاد الأوروبي.

وقالت ناليس في بيان، الأحد، إنها تريد ”الوضوح“ بعد طرح أسئلة في الأسابيع الأخيرة حول قدرتها على قيادة الحزب، مما أظهر أنها تفتقر إلى الدعم الكافي.

وأضافت أنها ستتنحى عن منصبها كرئيسة للحزب وزعيم كتلته البرلمانية، لضمان انتخاب خليفة لها ”بطريقة منظمة“.