باقري: لن نفاوض على قدرات إيران العسكرية والدفاعية

رفض رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، أي مفاوضات على قدرات بلاده العسكرية والدفاعية، قائلاً ”إيران لن تتراجع عن تلك القدرات قيد أنملة“.

واعتبر اللواء باقري في بيان أصدره بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل مؤسس النظام الإيراني روح الله الخميني الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل. أن اتساع قوة إيران الإقليمية وتعزيز عمقها الإستراتيجي جعل حل أي أزمة في ​الشرق الأوسط​ غير ممكن من دون مشاركتها، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية.

وقال باقري إن ”قدرات إيرانية العسكرية ونفوذها الإقليمي جاء نتاج مدرسة الخميني وتوصيات خليفته المرشد الحالي علي خامنئي”.

وأضاف ”نحن لن ندخر جهدًا في الدفاع عن استقلال وسيادة وأمن إيران في مواجهة الأعداء“، مبيناً أن ”إيران ستحول أي تهديد إلى فرصة لتعزيز قدراتها العسكرية والصاروخية“.

وتابع رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية ”سنقطع يد ورجل أي معتد على إيران“، مضيفاً أن ”النظام الفرعوني للولايات المتحدة يريد للتغلب على الأمة الإيرانية، في يوم من الأيام، عبر عدة طائرات هليكوبتر وتعزيزات عسكرية، وأن استهداف أمن إيران يحتاج إلى تحالف العشرات من الحكومات، وهو أمر لا يتصور تحققه وستكون عاقبته الفشل“.