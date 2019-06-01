بعد فتوى خامنئي.. هل يقر البرلمان الإيراني قانونًا يحظر الأسلحة النووية

قال عضو البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي محمود صادقي، السبت، إنه يعتزم تقديم مشروع قانون يحظر تطوير الأسلحة النووية في إيران، وفقًا لإذاعة ”فردا“ التابعة للمعارضة الإيرانية بالخارج.

واستند النائب صادقي إلى اقتراح مشروع القانون على إعلان علني صادر عن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء الماضي والذي ذكر فيه أن الأسلحة النووية تشكل انتهاكًا للشريعة الإسلامية.

وقال صادقي ”بالنظر إلى فتوى المرشد الأعلى حول الحظر الديني للأسلحة النووية، سأقدم مشروع قانون إلى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) يحظر إنتاجه“.

وأعلن خامنئي الأربعاء الماضي، أن ”قوتنا في العلوم النووية، ومن وجهة نظرنا الدينية نحرم انتاج الأسلحة النووية“.

ويُعرف محمود صادقي بأنه ناقد صريح للمحافظين في إيران، وفي ديسمبر 2018، قام مجلس صيانة الدستور الإيراني، بتوجيه تهم ضده لـ ”الفساد المالي“، وفقًا لإذاعة فردا.

كما انتقد النائب البارز محمود صادقي وهو ممثل أهالي طهران بالبرلمان، القيادة العامة لإقصائها عددا من المرشحين الأكفياء.

وقال صادقي في جلسة مفتوحة للبرلمان في ديسمبر 2018 ”من خلال استبعاد المرشحين الجديرين، لم يسمح مجلس صيانة الدستور للشخصيات الشجاعة بما يكفي لمحاربة الفساد بالحصول على مقعد في البرلمان“.

وأضاف ”لماذا يخلو البرلمان من الإرادة الجادة اللازمة لمحاربة الفساد؟ لماذا نتعاون مع شخصيات فاسدة، ولماذا نخشى أن نعلن بشكل علني أولئك الذين لديهم ديون فلكية متأخرة للبنوك؟“.