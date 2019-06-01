الكشف عن وثيقة إسرائيلية جديدة للتعامل مع التطورات الأمنية في المنطقة

كشف تقرير فلسطيني، السبت، عن وثيقة إسرائيلية جديدة، أعدها قادة أمنيون في الاحتلال، تهدف إلى إيجاد طريقة للتعامل مع التطورات الإقليمية المتلاحقة المحيطة بإسرائيل، وتكون كالدليل لنظرية الأمن الإسرائيلي.

وأفاد التقرير الصادر عن ”مكتب الدفاع عن الأرض“ التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن ”سياسة الإدارة الأمريكية تشجع الأوساط العسكرية والأمنية المتطرفة، حيث أعد عدد من كبار الجنرالات الإسرائيليين والخبراء الأمنيين الذين عملوا بجانب عدد من رؤساء الحكومات الإسرائيلية، مسودة وثيقة للتعامل مع التطورات الإقليمية المتلاحقة المحيطة في إسرائيل.

وتضم مسودة الوثيقة 14 توصية سيتم رفعها إلى المستوى السياسي الإسرائيلي، أول هذه المبادئ ينص على عدم القيام بأي انسحابات إسرائيلية أحادية الجانب من المناطق الفلسطينية؛ لأن هذه الانسحابات لن تعزز الأمن الإسرائيلي ولن تحسن موقعها الدولي.

وتركز الوثيقة كثيرًا على مبدأ يتعلق بالقدس وضرورة البناء الاستيطاني فيها، لأن لها ”أهمية استراتيجية وتاريخية، ويجب الحفاظ على القدس كاملة، بما في ذلك البناء في منطقة E1، بحيث تكون القدس موحدة من ”معاليه أدوميم“ و“جفعات زئيف“، ومن ذلك إخلاء الخان الأحمر“.

وحسب التقرير الذي نشرته وكالة ”وفا“ الرسمية، فقد طالبت الوثيقة ”بوقف مواصلة بناء الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية؛ لأنهم ينزعون بذلك من إسرائيل الأراضي اللازمة للمساومات السياسية والتفاوضية في المستقبل، في حال انطلقت مفاوضات على الحدود المستقبلية بين الجانبين“.

وختمت الوثيقة بالإشارة إلى أنه ”يجب العمل على مواجهة الجهات الأجنبية التي تعمل على انتهاك السيادة الإسرائيلية في شرقي القدس والمناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية“.