”الحرس الثوري“ الإيراني يحمي خامنئي بصواريخ أمريكية في ذكرى وفاة الخميني

قال قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إن قواته ستنشر صواريخ من طراز ”هوك“ الأمريكية خلال مراسم إحياء وفاة مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني قرب مرقد الأخير، والتي ستصادف يوم الثلاثاء المقبل، لحماية المرشد علي خامنئي خلال خطابه السنوي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد ”فيلق محمد رسول الله“ التابع للحرس الثوري والمعني بحماية العاصمة طهران، العميد محمد رضا يزدي قوله، إن ”قواته ستقوم بنشر هذه الصواريخ المضادة للطائرات، وسيتم تشييد الأمن على بعد 10 كيلومترات حول قبر الخميني، وستكون كل خطوة تحت المراقبة“.

وصواريخ ”هوك“ من النوع المتوسط ​​المدى، ويقال إنها اشترتها من الولايات المتحدة خلال فترة حكم الشاه الراحل محمد رضا بهلوي. وكانت إيران قد ذكرت في وقت سابق أنها حسّنت هذه الأنواع من الصواريخ الأرضية.

وأضاف يزدي في مؤتمر صحفي في العاصمة طهران، أنه ”بسبب وجود قاعدة للدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية، سيتم نشر هذه المنظومة الصاروخية لمواجهة حتى التهديدات الصغيرة والبسيطة“.

وفي الذكرى السنوية الثلاثين لوفاة آية الله الخميني التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية لقيادة آية الله علي خامنئي لإيران، يحضر الحفل معظم المسؤولين الإيرانيين بالإضافة إلى سفراء الدول الاجنبية.

وقال العميد يزدي بشأن توفير الأمن في طهران، إنه ”لم يحدث أي حادث أمني اليوم، ولم يتم تقديم أي تقرير من قبل السلطات الأمنية، لكن الأجهزة الأمنية والعسكرية وأجهزة إنفاذ القانون مستعدة للتعامل مع أي تهديدات محتملة“.

وأضاف: ”بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أنه يمكنهم تعطيل النظام والأمن في حفل هذا العام، فإنني أنصح بعدم إضاعة الوقت، لأن قوات الأمن ستتعامل مع أي قضية مع السلطة“.

وكان تنظيم ”داعش“ المتشدد تمكن قبل عامين من مهاجمة مرقد الخميني والبرلمان الإيراني وأوقع عشرات القتلى والجرحى، في أعنف هجوم تبناه التنظيم في إيران.

وستقوم السلطات الإيرانية بحظر الطيران الداخلي والخارجي لمدة 5 ساعات لحين انتهاء مراسم الاحتفال بذكرى وفاة الخميني، الذي أسقط نظام الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979.