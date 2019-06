بالفيديو.. إحراق مدخل السفارة الأمريكية في هندوراس

أضرم محتجون النار في بوابة دخول السفارة الأمريكية في عاصمة هندوراس، أمس الجمعة، خلال ثاني يوم من الاحتجاجات الضخمة ضد الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.

وأضرم المحتجون النار في المدخل المؤدي إلى مبنى السفارة في وسط العاصمة تيغوسيغالبا بنحو 12 إطارًا للسيارات بعد سكب وقود عليها، بحسب ما قاله شهود عيان ومسؤولو إطفاء.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء إنه لم تلحق بالسفارة أضرار باستثناء بوابة الدخول.

#Honduras: Protesters torched the access gate to the US Embassy in #Tegucigalpa, during a second day of major protests against President Juan Orlando Hernandez. The protesters chanted “American trash, American trash.” https://t.co/BMyDFsE5T2 #FueraJOH pic.twitter.com/ndxAMpGSEM

