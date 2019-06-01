بالفيديو.. إحراق مدخل السفارة الأمريكية في هندوراس

أضرم محتجون النار في بوابة دخول السفارة الأمريكية في عاصمة هندوراس، أمس الجمعة، خلال ثاني يوم من الاحتجاجات الضخمة ضد الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.

وأضرم المحتجون النار في المدخل المؤدي إلى مبنى السفارة في وسط العاصمة تيغوسيغالبا بنحو 12 إطارًا للسيارات بعد سكب وقود عليها، بحسب ما قاله شهود عيان ومسؤولو إطفاء.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء إنه لم تلحق بالسفارة أضرار باستثناء بوابة الدخول.

#Honduras: Protesters torched the access gate to the US Embassy in #Tegucigalpa, during a second day of major protests against President Juan Orlando Hernandez. The protesters chanted “American trash, American trash.” https://t.co/BMyDFsE5T2 #FueraJOH pic.twitter.com/ndxAMpGSEM — ubique (@PersonalEscrito) June 1, 2019

ووقع الهجوم في ثاني يوم من الاحتجاجات ضد مراسيم أصدرها هيرنانديز يقول منتقدوه إنها ستؤدي إلى خصخصة الخدمات العامة.

واندفع المتظاهرون صوب السفارة بعد أن قامت الشرطة بتفريقهم من منطقة تجارية قريبة، رغم أنه لم يتضح بشكل فوري سبب مهاجمتهم المبنى.

وهتف المحتجون ”الحثالة الأمريكية“ خارج السفارة التي لم تكن عليها حراسة في ذلك الوقت.

وأظهر ملف قضائي الأسبوع الماضي أن السلطات الأمريكية تجري تحريات بشأن هيرنانديز في إطار تحقيق يتعلق بتهريب مخدرات وغسيل أموال وله صلة بشقيقه. ولم توجه للرئيس اتهامات في أي جريمة.

ويواجه هيرنانديز معارضة قوية في هندوراس منذ فوزه بفترة ثانية في انتخابات أثارت خلافات شديدة نهاية عام 2017 وانتقدها بقوة مراقبون دوليون، ويقول معارضون إنه سرقها.