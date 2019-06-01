بعد تبرئته.. مطالبة بإعادة التحقيق مع مقرب من خامنئي اتهم بقضايا جنسية

طالب عضو البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي ”محمود صادقي“، رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، بإعادة النظر في قضية ”سعيد طوسي“، قارئ القرآن الكريم في مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي بتهم تتعلق باغتصاب 19 طفلاً كان يقوم بتدرسيهم حفظ القرآن الكريم.

وكتب صادقي رسالة إلى رئيسي الرئيس الجديد للقضاء نشره في قناته عبر ”التلغرام“ في وقت متأخر من مساء الجمعة، يحثه فيها إلى طلب إعادة فتح القضية والتحقيق مع القارئ ”سعيد طوسي“، مضيفاً أن ”مطالبة بذلك جاء بعد مناشدة تلقاها وطلب من آباء عدد من المراهقين الذين تعرضوا لاعتداء جنسية“.

وقال صادقي أنه وفقًا لـ ”السجلات والأدلة الموجودة“ أثناء التحقيق في هذه القضية ، ”جرت بعض التدخلات، كما أن الضغوط واضحة“.

وفي 27 من يناير 2018، برأت المحكمة العامة في العاصمة طهران، ”سعيد طوسي“ من تهم تتعلق باغتصاب 19 طفلاً كان يقوم بتدرسيهم حفظ القرآن الكريم الذي كشفت عنه وسائل الإعلام الإيرانية في اكتوبر 2017.

وذكر قرار المحكمة إن ”سعيد طوسي حتى لو ثبت أنه قام بالمداعبة ـ وهي فعل يهدف إلى إثارة الرغبة الجنسية مثل التقبيل واللمس والاحتضان ومداعبة المناطق الحساسة لتحفيز الغريزة الجنسية وتسبب المتعة ـ لا يعني أنه إرتكب جريمة يحاسب عليها القانون والقضاء“.

واعترف آباء الاطفال الذين تعرضوا للاغتصاب في تصريح لوسائل إعلام معارضة، عن وجود أدلة لديهم عن تعرض أبنائهم للاغتصاب خلال حضورهم دروس حفظ القرآن الكريم على يد القارئ الدولي سعيد طوسي.

وهدد سعيد طوسي في إحدى المكالمات الهاتفية التي تم تسجيلها ونشرت في وسائل الإعلام بأنه سيفضح معه 100 شخصية إيرانية متورطة في قضايا التحرش الجنسي والاغتصاب في حال تمت إدانته من قبل المحاكم الإيرانية.