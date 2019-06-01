ظريف: لا نحتاج لوساطة للتفاوض مع أمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن طهران ليست بحاجة للوساطة للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، معتبراً أن ”الشرط المسبق“ لأي محادثات مع الولايات المتحدة هو إعلانها تنفيذ الصفقة النووية.

وأوضح ظريف في مقابلة مع قناة ”العالم“ الإيرانية، مساء الجمعة، ”قلنا أننا لسنا بحاجة إلى وساطة، فالولايات المتحدة بدأت حربًا اقتصادية على شعبنا … يجب إيقاف هذه السياسة، وعندما تتوقف هذه السياسة، عند ذلك ستتغير الأجواء تمامًا“.

وفي جزء آخر من المقابلة التلفزيونية، قال ظريف إن سياسة الحكومة الأمريكية هي ”إظهار الحوار والاستعداد للتفاوض“.

وفي الأربعاء الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه إذا ألغت واشنطن العقوبات، فسوف تفتح عملية التفاوض أيضًا.

لكن في نفس اليوم، أصر المرشد الأعلى علي خامنئي على أن حكومة طهران لن ”تتفاوض“ مع الولايات المتحدة، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه إذا كانت إيران مستعدة للمحادثات، فإن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بذلك.