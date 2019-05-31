الأمم المتحدة تنفي تصريحًا سابقًا عن تلقيها دعوة للمشاركة في ”ورشة المنامة“ الخاصة بفلسطين

تراجع نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، يوم الجمعة، عن تصريحات أدلى بها حول تلقي المنظمة دعوة للمشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية المزمع إجراؤها في حزيران/يونيو المقبل.

وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك قال ”حق“: ”أعتذر عن تصريحاتي، الخميس، بشأن تلقي المنسق الأممي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف دعوة للمشاركة في ورشة البحرين“.

وأضاف أن ”ميلادينوف لم يتلقَ أي دعوات تتعلق بهذا الشأن“.

وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن احتمالية مشاركة الأمم المتحدة في المؤتمر، اكتفى ”حق“، بالقول: ”لم يتم حتى الآن اختيار أي أحد من المسؤولين الأمميين لحضور هذا المؤتمر“.

ويوم الخميس، قال ”حق“ إنّ ”ميلادينوف تلقى بالفعل دعوة لحضور المؤتمر“، مضيفًا: ”لا أعتقد أن ميلادينوف سيحضر هذا المؤتمر“.

وفي 19 أيار/ مايو الجاري، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، في 25 و26 حزيران المقبل، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان ”السلام من أجل الازدهار“.