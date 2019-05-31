استطلاعات الرأي تعزز تفوق نتنياهو والكتل اليمينية نحو حكومة دون ليبرمان

قالت صحيفة ”معاريف“ العبرية اليوم الجمعة، إن استطلاع رأي أجراه ”معهد بوليس لبحوث السياسة“ كشف أنه في حال أجريت الانتخابات اليوم، فإن الكتلة اليمينية ستصل إلى مستوى قياسي وهو 72 مقعدًا.

وأضافت أنه يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بذلك تشكيل حكومة دون حزب ”إسرائيل بيتنا“ الذي يتزعمه وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان.

ورأت الصحيفة أنه في حال إجراء الانتخابات فإن ”الليكود“ بقيادة نتنياهو – بعد الاندماج مع موشيه كحلون – سيزيد من سلطته ويمكن أن يشكل حكومة يمينية حتى دون حزب ليبرمان، على الرغم من زيادة حصته حسب التوقعات إلى 4 مقاعد.

وفقًا لنتائج الاستطلاع، ستحصل القائمة التي يقودها ”الليكود“ جميعًا على 37 مقعدًا في الانتخابات، مقارنة بـ 35 مقعدًا اليوم، في حين سيتراجع نصيب حزب ”كاحول لافان“ بزعامة بيني غانتز مقعدين مقارنة بقوته الحالية، وينخفض إلى 33 مقعدًا، أما في حالة انضمام الوزيرة السابقة أيليت شاكيد إلى ”الليكود“ فمن المتوقع أن يصل الحزب الحاكم إلى 41 مقعدًا، أما حزب ”سيرائيل بيتينو فيحصل على 9 مقاعد.

وفي استطلاع آخر، كشفت عنه القناة 13 العبرية، فقد أظهرت النتائج أنه إذا جرت انتخابات اليوم فسيحصل حزب ”الليكود“ على 36 مقعدًا وسيحصل غريمه ”كاحول لافان“ على 33 مقعدًا في حين سيحصل حزب ليبرمان ”يسرائيل بيتينو“ على 9 مقاعد.

وأشارت نتائج الاستطلاع، الى أن حزب ”الليكود“ سيحصل على 36 مقعدًا بالكنيست خلال الانتخابات القادمة، المزمع عقدها في السابع عشر من سبتمبر القادم. وبحسب نتائج الاستطلاع، يأتي حزب ”كحول لفان“ بزعامة بيني غانتس، بالمرتبة الثانية بعد حزب الليكود، بحصوله على 33 مقعدًا بالكنيست.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، سيحل حزب ”يسرائيل بيتنا“ بزعامة ليبرمان بالمكانة الثالثة، بحصوله على 9 مقاعد، بزيادة 4 مقاعد عن نتائج الانتخابات السابقة.

وأكدت نتائج الاستطلاع حصول كل من حزب ”شاس“ ويهدوت هتوراه، و“اتحاد أحزاب اليمين“ على 7 مقاعد لكل منهم،أما حزب ”ميرتس“ فيحصل على 6 مقاعد فقط، بينما سيحصل كل من حزب ”العمل“ وبلد“ و“القائمة الموحدة“، على 4 مقاعد لكل منهم، ووفقًا لهذه النتائج، سبحصل تيار اليمين على 66 مقعدًا، مقابل 54 مقعدًا لتيار الوسط واليسار في الكنيست القادمة.