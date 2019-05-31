الجيش الفلبيني: متشددون يقتلون رهينة هولنديًا أثناء محاولته الفرار

أعلن الجيش الفلبيني مقتل مصور هولندي حاول الفرار من خاطفيه، اليوم الجمعة، أثناء اشتباك بالأسلحة النارية على جزيرة نائية بالجنوب، حيث كان محتجزًا منذ عام 2012 لدى جماعة على صلة بتنظيم داعش.

وقال الجنرال ديفينو راي بابايو الذي يقود قوة مهام مشتركة على جزيرة سولو: ”إن الهولندي إيوالد هورن قتل برصاص حراسه من جماعة أبو سياف، حينما حاول الفرار خلال اشتباك بين القوات الحكومية والمتشددين“.

وكانت الجماعة قد أسرت هورن وزميله المصور السويسري لورينزو فاسيغيرا بينما كانا يبحران قبالة جزيرة تاوي تاوي في رحلة لتصوير الطيور قبل أكثر من سبع سنوات، ثم نقلا إلى سولو، وتمكن فاسيغيرا من الهرب عام 2014.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك إنه تم إبلاغ أسرة هورن بالأمر، مضيفًا: ”أشعر بالصدمة لهذه النهاية المؤسفة.. أنا على اتصال بالأسرة وسأطلب من نظيري في الفلبين مزيدًا من التوضيح“.

وقال بابايو: ”إن ستة متشددين قتلوا في الاشتباك الذي دار في بلدة باتيكول في جزيرة سولو. ولم تتضح ملابسات هذا الاشتباك“.

وذكر الجيش إن مينغايان ساهيرون زوجة القيادي الكبير في جماعة أبو سياف رادولان ساهيرون قتلت أيضًا في الاشتباك.

ورادولان ساهيرون مدرج على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للأشخاص المطلوبين، وقد رصدت مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض عليه منذ ضلوعه في خطف سياح أمريكيين عام 2001.

وقال متحدث عسكري آخر، إنه ”يُعتقد أنه فر من الاشتباك“.