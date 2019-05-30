ترامب: إيران أصبحت ضعيفة وتسعى إلى اتفاق‎

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن ”إيران أصبحت بلدًا ضعيفًا، وتسعى إلى عقد اتفاق مع الولايات المتحدة“.

وأشار ترامب، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن ”العقوبات الأمريكية ستدفع طهران إلى حوار جديد للتوصل إلى صفقة“، بحسب قناة ”الحرة“ الأمريكية.

وتتضارب تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول عقد مفاوضات مع إدارة ترامب.

وأحدث تلك التصريحات تلميح الرئيس حسن روحاني، الأربعاء، إلى أن ”إجراء محادثات مع واشنطن قد يكون ممكنًا إذا رفعت العقوبات“.

وتصاعد التوتر مؤخرًا بين واشنطن وطهران، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات ”أبراهام لنكولن“، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قِبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

ودعت الرياض إلى قمتين في مكة خليجية وإسلامية، يومي الخميس والجمعة، لبحث تلك التهديدات، بعد وقت قصير من استهداف 4 سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات، بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف حوثي لمحطتي ضخ تابعتين لأرامكو السعودية.