سفير روسيا بواشنطن: الاتهامات النووية الأمريكية بمثابة هجوم على الحد من التسلح

نقل التلفزيون الروسي الرسمي، اليوم الخميس، عن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة قوله إن المزاعم الأمريكية بأن موسكو ربما تكون تجري تجارب نووية محظورة هي محاولة محسوبة لتقويض الحد من التسلح النووي.

وقال رئيس وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أمس الأربعاء، إن روسيا ربما تكون تجري اختبارات نووية على مستوى محدود، تمثل انتهاكًا لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المبرمة في التسعينيات.

ونقل تلفزيون فيستي عن السفير الروسي أناتولي أنتونوف قوله ”المزاعم الأمريكية… تبدو كهجوم موجه ومخطط جيدًا ليس إلى روسيا فحسب ولا لها بشكل كبير بقدر ما هو موجه لنظام الحد من التسلح ولبنيان الاستقرار الإستراتيجي ككل“.