مقتل 6 أشخاص بانفجار قرب مركز تدريب عسكري في كابول

قالت الشرطة الأفغانية ومسؤولون أمنيون، إن انتحاريا فجر نفسه عند مدخل مركز تدريب عسكري في العاصمة كابول اليوم الخميس مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وذكر مسؤول، أن المهاجم فجر نفسه بعد منعه من دخول جامعة مارشال فهيم العسكرية الواقعة غربي كابول.

ووقع الهجوم بينما كان طلبة يغادرون الجامعة وهي إحدى أكاديميات التدريب العسكري الرئيسية في أفغانستان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد اجتماعات لممثلي حركة طالبان مع سياسيين أفغان كبار في موسكو في إطار جهود للتوصل إلى تسوية لإنهاء الصراع الدائر منذ 18 عاما.