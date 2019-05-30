مسؤولة أمريكية: عقوباتنا أجبرت إيران على سحب عناصر حزب الله من سوريا

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، الأربعاء، إن إيران بدأت سحب قوات ”حزب الله“ اللبناني من سوريا، مشيرة إلى أن هذا نتاج العقوبات الاقتصادية التي بدأت الولايات المتحدة تطبيقها على طهران.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المسؤولة الأمريكية، ردًّا على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي لها.

وأوضحت أوتاغوس أن ”العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران أصبحت مجدية، إذ إنها تأثرت بشكل كبير، وكان لتلك العقوبات دور في تضييق الخناق على طهران في مسألة دعم جماعاتها بالوكالة بالمنطقة“.

وأضافت: ”سياسة الضغط القصوى على إيران كان الهدف منها رفض النظام الإيراني، وتجفيف منابع الأموال التي تستند إليها الجماعات التي تقوم بأنشطة مختلفة في المنطقة وكالة عن إيران“.

وتابعت: ”ونتيجة لذلك بدأ حزب الله وللمرة الأولى يطلب التبرعات علنًا من أجل توفير تمويل مالي له“، موضحة أن ”إيران بسبب الأزمات المادية بدأت سحب قوات حزب الله من سوريا، وهذا نتيجة تلك العقوبات“.

ولفتت إلى أن ”العقوبات التي تستهدف إيرادات النفط الإيرانية بشكل خاص، أثرت سلبًا على حركة حماس الفلسطينية، وجيش الحرس الثوري الإيراني، ونظام بشار الأسد في سوريا الذي بدأ يعاني بسبب انخفاض صادرات نفط طهران بمعدل مليون إلى 3 ملايين برميل شهريًّا“.

وتعيش إيران (القوة النفطية) في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والعالم، حاليًّا، أبرز تحدياتها الجيوسياسية والاقتصادية منذ الاتفاق النووي 2015، ويتمثل في وقف كامل لصادراتها النفطية، مصدر الدخل الرئيس، بفعل العقوبات الأمريكية.

وتراجع إنتاج إيران النفطي إلى متوسط 2.57 مليون برميل يوميًّا في أبريل/ نيسان الماضي، نزولًا من 3.8 مليون برميل يوميًّا على أساس سنوي، حسب ”أوبك“.