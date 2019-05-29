مقتل شخص وإصابة العشرات خلال احتجاجات في كشمير‎

أطلقت القوات الهندية الذخيرة الحية أثناء احتجاجات في منطقتين بالشطر الذي تسيطر عليه الهند من كشمير، يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 50 على الأقل.

وقال ضابط كبير بالشرطة: إن مدنيًا يدعى سجاد أحمد براي لقي حتفه بعدما أطلقت القوات الهندية النار في قرية بينجورا الواقعة بمنطقة شوبيان في جنوب كشمير.

وأضاف الضابط الذي طلب عدم نشر اسمه: ”أصيب بالرصاص 20 على الأقل من بينهم فتاتان. بعضهم أصيب في عينه“.

وقال شاهد يدعى إعجاز أحمد: إن براي لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى أحد المستشفيات متأثرًا بإصابته.

وقال الضابط: إن الاحتجاجات اندلعت أثناء تبادل القوات الهندية إطلاق النار مع متشددين اثنين في القرية.

ويرفض الكثيرون في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير الحكم الهندي، وكثيرًا ما يحتجون دعمًا لمسلحين انفصاليين.

وأضاف الضابط أنه في معركة ثانية بالأسلحة النارية، يوم الأربعاء، رشق محتجون القوات بالحجارة لعرقلة عملية كانت تتم في قرية محمد بورا بمنطقة كولجام.

وأصيب 30 شخصًا على الأقل. وقال الضابط إن المتشددين، الذين كانوا محاصرين في الموقع الثاني، تمكنوا من الفرار.