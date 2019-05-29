إيران: لم نطلب من العراق لعب دور الوسيط مع أمريكا‎

نفى نائب السفير الإيراني في بغداد موسى طباطبائي، يوم الأربعاء، أن تكون إيران قد تقدمت بطلب للحكومة العراقية للقيام بدور الوساطة مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة والتوترات بين البلدين التي طرأت مؤخرًا.

ووفقًا لوكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية فقد نقلت عن طباطبائي قوله ”إن السفارة الإيرانية في بغداد لم تطلب الوساطة من العراق بشأن أزمة إيران مع أمريكا والتي قالت إنها تمارس ظلمًا على الشعب الإيراني“.

واعتبر المسؤول الإيراني زيارة وزير خارجية بلاده جواد ظريف إلى بغداد، يوم السبت الماضي، ناجحة وجاءت لترجمة اللقاءات والاتفاقات الأخيرة بين البلدين على أرض الواقع، مشيدًا بموقف العراق وشعبه المتضامن مع إيران.

وأوضح الطبطبائي أن ”بلاده وأثناء زيارة ظريف لم تطلب من العراق التدخل للسماح بفتح نافذة حوار بين طهران وواشنطن، وأن بلاده ستدرس إمكانية العودة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة حال عدول الحكومة الأمريكية عن انسحابها من الاتفاق النووي، والذي كان انسحابًا دون أي منطق، وفرض على إيران شروطًا ظالمة لن تقبل بها، حيث ظهر الوجه الأمريكي على هيئته الحقيقية“، بحسب قوله.

وفي سياق آخر، لفت نائب السفير الإيراني إلى أن ”كل ما يجري هو من برمجة الصهاينة ضد شعوب المنطقة، لكي تكون ضد بعضها البعض، وبالتالي تنتفع إسرائيل من ذلك الوضع، وأمريكا بدورها تصرح على الدوام بأن إيران خطر على المنطقة“.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طريق المفاوضات مع الولايات المتحدة لا يزال مفتوحًا شريطة الالتزام بالاتفاق النووي.

وأوضح روحاني في اجتماع للحكومة الإيرانية أن ”طريق المفاوضات مع الولايات المتحدة مفتوح في حال التزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي. ومعيار طهران هو أفعال واشنطن وليس تصريحاتها المتناقضة“.