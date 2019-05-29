مولر: اتهام ترامب بارتكاب جريمة ”لم يكن خيارًا ممكنًا‎“

المصدر: ا ف ب

قال المحقق الخاص روبرت مولر، الأربعاء، إن اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجريمة عرقلة العدالة لم يكن خيارًا ممكنًا بسبب سياسة وزارة العدل.

وأكد في أول تصريح علني له منذ عامين أن ”مكتب المحقق الخاص هو جزء من وزارة العدل، وقانونيًا فهو ملزم بتطبيق سياسة هذه الوزارة“، مشيرًا بالتالي إلى أن ”توجيه الاتهام لرئيس بارتكاب جريمة ليس خيارًا يمكن أن ندرسه“.

وقال مولر إن اتهام ترامب بارتكاب جريمة ”لم يكن خيارًا ممكنًا“‎.

وفي الوقت ذاته أكد مولر أن تقريره في التدخل الروسي في انتخابات 2016 لم يبرئ الرئيس.

وقال ”لو كانت لدينا الثقة بأن الرئيس وبشكل واضح لم يرتكب جريمة، لقلنا ذلك، إلا أننا لم نصل إلى قرار حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة“.