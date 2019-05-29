إيران تشارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، الأربعاء، إن السعودية لم تقدم دعوة لإيران للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي بعد غد الجمعة في مدينة مكة المكرمة، مضيفة أنها ”تلقت دعوة فقط من أمانة المنظمة“.

ونقلت الوكالة عما وصفته بمصادر خاصة أن ”إيران ستشارك على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية، بسبب عدم دعوتها من قبل المملكة العربية السعودية“.

وأضافت المصادر أن ”إيران حصلت على دعوة للمشاركة من قبل أمانة منظمة التعاون الإسلامي، لكنها لم تحصل على دعوة من البلد المضيف، المملكة العربية السعودية، لحضور المؤتمر“.

وتأتي القمة الإسلامية الـ 14 بعد 3 سنوات من عقد مجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا عاجلًا لمناقشة الصواريخ الحوثية الباليستية التي تستهدف مدينة مكة المكرمة، بالإضافة إلى التهديدات التي تمثلها إيران وميليشياتها في المنطقة.

وتعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم 57 دولة من أربع قارات، وهي تمثل العالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه.

ودعت السعودية إلى عقد قمتين لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، غداة الهجمات التي تعرضت لها المملكة من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.