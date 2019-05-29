شقيق خامنئي: كلنا مسؤولون عن الجرائم والفساد والخراب في إيران

انتقد هادي خامنئي، شقيق المرشد الديني الأعلى في إيران علي خامنئي، الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد، مشيرًا إلى أن ”إيران تعيش اليوم حوادث وتشهد جرائم وأفغالًا واختلاسات مخزية“.

وقال هادي خامنئي، وهو رئيس ”مجمع رجال الدين المناضلين“، اليوم الأربعاء: ”نعتذر عن أخطائنا، والجرائم والأفعال السيئة والاختلاسات الأخيرة، فهي أشياء مخزية“، وفقًا لما نقلته عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“.

كما وجه انتقادات للجهات والشخصيات التي تغلق أفواهها بوجه الفساد الذي تشهده إيران بذريعة الحفاظ على قوة وتماسك البلاد، وقال: ”أولئك الذين يغلقون أفواههم للحفاظ على سلطتهم يزرعون الفساد والخراب في المجتمع“، مضيفًا: ”كلنا مسؤولون عن الحوادث اليوم“.

وقال: ”لا يمكننا القول إنني لم يكن لي أي تأثير على تشكيل الوضع اليوم“، موضحًا: ”لقد ارتكبنا جميع الأخطاء الكبيرة والصغيرة وينبغي أن نعتذر للناس عن الأخطاء التي ارتكبناها، وعلى الرغم من أنني لم أكن مسؤولًا شخصيًا، لكن، ليس لدي شك في أنني ارتكبت أخطاء في كل ذلك“.

وأضاف شقيق المرشد الإيراني: ”أولئك الذين يتحملون مسؤوليات أعلى ويتعين عليهم أخذ النتائج“، لافتًا إلى أن ”كل هذه الجرائم الفاضحة والاختلاسات التي تحدث في المجتمع، ضرر وعار وخزي على مجتمعنا الإسلامي ويدمر اقتصاد البلاد“.