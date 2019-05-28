بعد قتل زوجته.. رئيس عمدة طهران السابق يصاب بنوبة قلبية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عن نقل عمدة طهران السابق ”محمد علي نجفي“ بعد أن إقدامه صباح الثلاثاء على قتل زوجته الثانية ”ميترا إستاد“، وتسليم نفس للشرطة.

وذكر موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني، نقلا عن مصادر في شرطة العاصمة طهران، أن ”محمد علي جعفري، تم نقله الى أحد المستشفيات بعد إصابته بنوبة قلبية“، من دون تقديم المزيد من المعلومات.

وفي وقت سابق، ظهر جعفري وهو يتحدث لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، في أول مقابلة بعد قتله زوجته: ”البندقية كانت مستعدة لإطلاق النار وقتلت عن غير قصد وكنت في حالة عصبية“.

وأضاف نجفي وهو يضحك ”عرضت على زوجتي ميترا استاد الطلاق، لكنها لم تقبل“، موضحا أن مشاكل عائلية وراء قتل زوجته، نافيا في الوقت ذاته أن يكون هو من التيار الإصلاحي.

ويعد محمد علي نجفي من الشخصيات المقربة من رئيس الجمهورية الايرانية حسن روحاني، وانتخب عمدة للعاصمة طهران في أغسطس /آب عام 2017، وقدم استقالته من المنصب في أبريل/نيسان 2018، عازيًا ذلك لأسباب صحية.