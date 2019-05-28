23 قتيلاً في اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في مالي

المصدر: أ.ف.ب

قتل 23 شخصاً وأصيب 15 آخرون بجروح الثلاثاء إثر اصطدام حافلة ركاب صغيرة بشاحنة على بعد حوالى 50 كلم شرق باماكو، بحسب ما أعلنت الحكومة المالية.

وقالت الحكومة في بيان إنّ ”حادثاً مرورياً خطيراً بين حافلة نقل ركاب عمومية صغيرة وشاحنة لنقل الرمال على الطريق الوطني رقم 6“ بين باماكو وسيغو.

وأضاف البيان أنّ ”الحصيلة الأولية“ تفيد بسقوط 23 قتيلاً و16 جريحاً إصاباتهم خطيرة.

وأوضحت الحكومة في بيانها أنّه ”وفقاً للشهادات الأولى التي تم جمعها في الموقع فإنّ إطار الحافلة انفجر فأصبحت الحافلة وجهاً لوجه مع الشاحنة التي كانت آتية من الجهة المقابلة. كان الاصطدام الأمامي عنيفاً للغاية“.

وتمّ نقل الجرحى وجثث القتلى إلى إثنين من مستشفيات المنطقة.

ودعت الحكومة |شركات النقل إلى الامتثال الصارم بالقوانين المتعلقة بالضوابط التقنية والحذر على الطرق“.

وقال أحد أفراد الصليب الأحمر ويدعى عمر سيلا ”كان الاصطدام عنيفاً لدرجة أنه لم يتبق من الحافلة الصغيرة شيء، حتى الأمتعة أصبحت على الأرض. كثير من الناس في المستشفى بين الحياة والموت“.