كرزاي: لا سلام في المنطقة إذا لم يتحقق في أفغانستان‎

قال الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، إن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مرهون بتحقيقه في بلاده.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في اجتماع، عقد بالعاصمة موسكو، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأفغانستان.

كما وصف كرزاي، دخول الجيش السوفيتي إلى أفغانستان في نهاية السبعينات، بـ“الحدث المأساوي“، وبـ“الخطأ الكبير“.

وأضاف أن ”العلاقات الثنائية بين البلدين، أخذت منحى إيجابيًا، منذ العام 2000″، وأن ”روسيا دعمت أفغانستان، في المحافل الدولية، وفي مواضيع الاقتصاد والأمن“.

وأشار إلى ”رغبة بلاده في تأسيس علاقات متوازنة مبنية على الصداقة والتعاون مع جميع الدول، خصوصًا تلك المجاورة والمتواجدة في المنطقة“.

وفي السياق نفسه، أفاد كرزاي، بأن الشعب الأفغاني استقبل بسعادة الجهود الروسية الهادفة لتأسيس حوار شامل بين جميع الأطراف في البلاد.

وتابع: ”أحلام السلام في المنطقة، لا يمكن أن تتحقق إلا في حالة وجود أفغانستان مستقرة، وقوية، وتتمتع بالسلام“.

يُذكر أن الاجتماع، المنعقد ليوم واحد، شهد مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إضافةً لمبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف.