وزير خارجية بريطانيا: الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ”انتحار سياسي“‎

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، إن السعي للانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق عن طريق انتخابات عامة سيكون ”انتحارًا سياسيًّا“، مضيفًا أنه سيسعى للحصول على مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق إذا حل محل رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وخالف بقية المرشحين البارزين لخلافة ماي، وقال إن التعهد بمغادرة الاتحاد الأوروبي في موعد محدد باتفاق أو دون اتفاق سيواجه رفضًا من أعضاء البرلمان الذين يعارضون الخروج دون اتفاق وسيؤدي إلى انتخابات عامة.

وكتب هنت في صحيفة ”ديلي تليجراف“: ”محاولة الخروج دون اتفاق عبر انتخابات عامة ليس حلًّا إنه انتحار سياسي“. وأضاف: ”لذلك فإن الحل الوحيد هو اتفاق مختلف، وهو ما سأسعى له إذا أصبحت زعيمًا“.

و“هنت“ واحد من عشرة أعضاء في البرلمان من حزب المحافظين رشحوا أنفسهم حتى الآن لخلافة ماي.

وذكر هنت، أن ”بريطانيا تحتاج إلى اتفاق جديد للخروج وكذلك فريق جديد للتفاوض يشمل مؤيدين للانفصال من حزب المحافظين وأعضاء من الحزب الديمقراطي الوحدوي بأيرلندا الشمالية“.

وقال إن ”هناك حاجة لإعادة التفاوض على مسودة اتفاق الخروج التي أبرمتها ماي مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/ تشرين الثاني“، مضيفا أن ”الترتيب الخاص بأيرلندا قد يتغير“.

وقال بوريس جونسون، أبرز المرشحين لخلافة ماي، إن بريطانيا ينبغي أن تغادر الاتحاد ”باتفاق أو من دونه“ بحلول الـ 31 من أكتوبر/ تشرين الأول.

وذكر كيت مالتهاوس، وزير الدولة للإسكان الذي رشح نفسه -أيضًا- لخلافة ماي، إنه ”يريد صياغة اتفاق للخروج، لكن يتعين بدء الاستعدادات بجدية تحسبًا للانفصال دون اتفاق“.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية: ”نحن لا نريد الخروج دون اتفاق بل نريد اتفاقًا، لكننا سنكون مستعدين لذلك“.

وأضاف: ”ينبغي أن نستعد للانفصال دون اتفاق على أساس أن الاتحاد الأوروبي قد يختار ذلك له ولنا.. نحتاج الاستعداد ليوم الـ 31 من أكتوبر بحيث نكون قادرين على قبول عدم وجود اتفاق إن شئنا، نحن في حاجة لبعض المحادثات الصريحة بشأن القطاعات التي ستتأثر“.