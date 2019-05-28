بعد فشل تشكيل الحكومة..‎ إسرائيل تقترب من إجراء انتخابات تشريعية جديدة

المصدر: ا ف ب

تقترب إسرائيل من إجراء انتخابات جديدة، حيث أقر الكنيست فجر الثلاثاء في قراءة أولى مشروع قانون حل الكنيست الـ 21 الذي تشكّل إثر انتخابات أجريت في التاسع من نيسان/أبريل الماضي.

وذكر الموقع الإلكتروني للكنيست الإسرائيلي أن 66 عضوًا في الكنيست صوتوا لصالح التوجه إلى صناديق الاقتراع مجددًا، وعارضه 44 عضوًا.

وفشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي حصل حزبه الليكود وحلفاؤه اليمينيون والمتدينون على 65 مقعدًا في الكنيست، في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات نيسان/أبريل المنصرم.

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات الجديدة في 17 أيلول/سبتمبر المقبل، وفقًا للموقع الإلكتروني للكنيست.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، من المقرر أن تجتمع لجنة إعداد مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة، وفي حال تمريره سيصبح قانونًا نافذًا.

وقدم حزب الليكود بزعامة نتنياهو مشروع قانون لحل الكنيست الاثنين، بعد فشل مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي مع اقتراب الموعد النهائي لذلك ليل الأربعاء.

وعطل وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، تشكيل ائتلاف حكومي، بعد رفضه التنازل عن مطلبه الرئيس بضمان الموافقة على مشروع قانون يجعل الخدمة العسكرية إلزامية لليهود المتشددين مثل غيرهم من اليهود الإسرائيليين.

ويحتاج نتنياهو إلى دعم حزب ”إسرائيل بيتنا“ الذي يملك 5 مقاعد في الكنيست.

وفي حال عدم حل الكنيست، يمكن للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أن يمنح نتنياهو أسبوعين آخرين في حال رأى أنه الشخص الوحيد القادر على تشكيل الحكومة.

أما الخيار الثاني، فيتمثل في إمكانية أن يطلب ريفلين من عضو آخر في الكنيست تشكيل الحكومة.

ويرى كثيرون أن نتنياهو يفضل الذهاب إلى انتخابات جديدة على أن يختار ريفلين شخصًا آخر.

كما يمكن لنتنياهو المضي بخيار تشكيل حكومة أقليّة.