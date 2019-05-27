تخبط إيراني.. ظريف: خامنئي حظر امتلاك الأسلحة النووية بـ“فتوى“

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإثنين، إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، موضحًا أن الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، حظرها في فتوى.

وأضاف الوزير في تغريدة على تويتر أن السياسات الأمريكية تضر الشعب الإيراني وتسبب توترًا إقليميًا.

وقال ظريف: ”آية الله علي خامنئي قال منذ فترة طويلة إننا لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية – بإصدار فتوى تحظرها. إن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يضر الشعب الإيراني ويسبب توترًا بالمنطقة“.

وتؤشر التصريحات المرتبكة للمسؤولين الإيرانيين منذ الأزمة الحالية على تخبط يعيشه هرم السلطة في طهران، جرّاء الضغط الأمريكي.