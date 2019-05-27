المعارضة الإسرائيلية ترفض حل الكنيست وتطالب بفرصة لتشكيل الحكومة

أعلن تحالف ”أزرق أبيض“ الوسطي المعارض، رفضه لتلويح حزب الليكود الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، بحل الكنيست في حال فشله في تشكيل حكومة إسرائيلية، بعد وصول مشاورات تشكيل الحكومة لطريق مسدود، وإعلان ليبرمان عدم الانخراط في الائتلاف الحكومي.

وقال رئيس ”أزرق أبيض“ بني غانتس، يوم الإثنين إن ”حزبه سيعارض حل الكنيست، وإنه يجب أن يُمنح تفويضًا بتشكيل الحكومة المقبلة، وإنه كان ممكنًا تشكيل الحكومة في حال ترأسها الحزب“.

وحصل التحالف، على 35 مقعدًا في انتخابات الكنيست الأخيرة، بفارق مقعد واحد عن حزب الليكود الذي حصل على 36 مقعدًا.

وأضاف غانتس، ”دعونا نشكل حكومة؛ لأن الجمهور يريد حكومة وحدة، ونتنياهو هو العقبة الوحيدة أمام الوحدة“.

من جانبه، قال عضو الكنيست عن حزب العمل، إيتسيك شمولي إن ”جميع أحزاب المعارضة ستعارض قانون حل الكنيست، الذي سيقدم للقراءة الأولية اليوم“.

ووصلت المباحثات بين الليكود برئاسة نتنياهو، وحزب ”إسرائيل بيتنا“ الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان إلى طريق مسدود، بعد إعلان الأخير رفضه الانضمام لائتلاف حكومي ديني، مؤكدًا أن حزبه سيصوت لصالح إجراء انتخابات جديدة في حال طرحه في الكنيست.

وشكّل قانون التجنيد لليهود المتدينين (الحريديم) عقبة أمام نتنياهو في تشكيل الحكومة، حيث طالب ليبرمان بإقرار القانون، فيما رفض حزب ”يهودوت هتوراة“ اليميني إقرار القانون الذي يفرض التجنيد الإجباري على اليهود المتدينين.

وقدم عضو الكنيست عن حزب الليكود، ميكي زوهر، مشروع قانون لحل الكنيست، بعد تعذر تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، فيما لا يزال نتنياهو بصدد إجراء لقاءات مساء اليوم الإثنين ويوم الثلاثاء؛ لمحاولة إحداث اختراق في ملف تشكيل الحكومة.