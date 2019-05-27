باريس ترد على أحكام قضائية عراقية بإعدام 4 فرنسيين‎

أعلنت الخارجية الفرنسية، الإثنين، معارضتها ”من حيث المبدأ“ لعقوبة الإعدام، بعدما حكمت السلطات العراقية بإعدام 4 فرنسيين ينتمون إلى تنظيم داعش، الأحد.

وقالت الوزارة في بيان إن ”فرنسا تعارض من حيث المبدأ في أي وقت وفي أي مكان عقوبة الإعدام“، حسبما نقلت قناة ”فرانس 24“.

وأضافت أن السفارة الفرنسية لدى بغداد ”تقوم بالإجراءات اللازمة لدى السلطات العراقية لتذكيرها بهذا الموقف الثابت مع احترامها للسيادة العراقية“.

وتابعت أن المعتقلين يتلقون مساعدة قنصلية لضمان تمثيلهم القانوني قبل استئناف متوقع للحكم يمكن أن يتقدموا به خلال 30 يومًا.

والأحد، أصدرت محكمة الجنايات في بغداد، حكمًا بالإعدام بحق 3 فرنسيين إثر إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش، قبل أن تصدر الإثنين، حكما بإعدام فرنسي رابع إثر إدانته بنفس التهمة.

وقالت مصادر من داخل المحكمة، للأناضول، مشترطين عدم الكشف عن هويتهم، إن المدانين الصادرة بحقهم أحكام الإعدام تسلمتهم السلطات العراقية من الجانب السوري قبل نحو 4 أشهر.

والأحكام الصادرة قابلة للاستئناف أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها.‎

لكن حال عدم الطعن عليها، تحال الأحكام بعد مرور 30 يومًا من تاريخ إصدارها إلى وزارة العدل لتتولى مهمة تنفيذها.

وجرى محاكمة الفرنسيين الأربعة بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلًا أصليًا أو شريكًا في الأعمال الإرهابية.

ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل حقيقي.

كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد بحق كل من أخفى عن عمد، أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي.