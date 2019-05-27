توقيف مشتبه فيه بتنفيذ هجوم بطرد مفخخ في ليون الفرنسية

أعلنت نيابة باريس أن رجلًا في الرابعة والعشرين من عمره يشتبه في أنه ”منفذ“ الهجوم بطرد مفخخ في ليون الجمعة أعتقل في المدينة الواقعة في جنوب شرق فرنسا وأوقف قيد التحقيق.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في تغريدة على تويتر أنه ”تم للتو توقيف“ مشتبه فيه في تفجير الطرد الذي أدى إلى إصابة 13 شخصًا بجروح.

ولم يقدم كاستانير المزيد من التفاصيل عنه أو عن المكان الذي اعتقل فيه.

وأظهرت لقطات كاميرات أمنية المشتبه فيه، الذي كان شبه ملثم، يقود دراجة في المكان قبل ترك كيس من الورق أمام فرع لسلسلة مخابز شهيرة.

ويتم التعامل مع القضية في إطار تحقيق في ”عمل إرهابي“ بالنظر إلى ظروف الهجوم الذي ارتكب في وضح النهار، واستخدام عبوة ناسفة يمكنها إلحاق أذى بعدد كبير من الناس لاحتوائها على لوالب وكرات معدنية.

وكانت السلطات نشرت بسرعة صورًا للمشتبه فيه في الهجوم بطرد مفخخ في ليون وقالت إنه عثِر على حمض نووي لشخص لم يُعرف بعد.