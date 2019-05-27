ترامب معلقاً على ملف إيران: إذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً

المصدر: أ.ف.ب

تحدّث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين عن إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يبحث وفق تقارير إجراء زيارة لطهران.

وقال ترامب ”أنا أعتقد أنّ إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً“.

وأضاف ”سنرى ما سيحدث، لكنّني أعرف حقيقة أنّ رئيس الوزراء (آبي) على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران (…) لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث“.

وأصبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أول زعيم أجنبي يلتقي امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو الذي اعتلى العرش في أوائل أيار/مايو بعد تنازل والده أكيهيتو عنه.

وكان الامبراطور ناروهيتو وزوجته ماساكو في استقبال ترامب وزوجته ميلانيا صباح الاثنين نحو الساعة 9,30 صباحا (00,30 بتوقيت غرينتش).