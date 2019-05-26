مقتل قائد شرطة برتبة عقيد في مواجهات غرب إيران

اندلعت مواجهات مسلحة في مدينة ”إسلام آباد غرب“ التابعة لمحافظة كرمنشاه، غرب إيران، التي تقطنها أغلبية من القومية الكردية فجر الاثنين.

وذكرت قناة ”در“ أن المواجهات بين مسلحين مجهولين وقوات الشرطة في مدينة إسلام غرب آباد، أسفرت عن مقتل العقيد ”كوروش حاجي مرادي“ قائد قوات الشرطة في المدينة.

ونقلت القناة الإيرانية عن مصادر محلية قولها أن ”المسلحين المهاجمين لاذوا بالفرار بعد مواجهات مع قوات الأمن بمدينة إسلام آباد غرب“.

وتعد مدينة إسلام آباد غرب ثاني مقاطعة في محافظة كرمنشاه من حيث عدد السكان، ويبلغ عدد سكانها نحو 130 ألف نسمة.