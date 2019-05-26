مقتل 3 في هجوم جديد على كنيسة في بوركينا فاسو

المصدر: أ ف ب

قتل ثلاثة مصلين الأحد في هجوم جديد على كنيسة كاثوليكية في قرية تولفيه في شمال بوركينا فاسو، حيث تتكرر الهجمات على المسيحيين، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر إن ”أفرادًا مدججين بالسلاح هاجموا كنيسة القرية فيما كان المصلون يحضرون قداس الأحد“، لافتًا إلى أن ”الهجوم وقع قرابة الساعة التاسعة (بالتوقيتين المحلي والعالمي) وخلّف ثلاثة قتلى وعددًا من الجرحى، وقد أرسلت تعزيزات“ إلى المكان.

وتبعد تولفيه عشرين كيلومترًا من تيتاو، كبرى مدن محافظة لوروم.

وقال أحد سكان تولفيه في اتصال هاتفي إن الهجوم ”أثار ذعرًا في القرية، ولازم العديد من السكان منازلهم“.

وسبق أن استهدفت القرية المذكورة. ففي نهاية نيسان/أبريل أقدم مسلحون على إحراق مطعم فيها واستولوا على ثلاث دراجات نارية، وفق المصدر نفسه.

وتزايدت أخيرًا الهجمات التي تستهدف كنائس أو رجال دين في بوركينا فاسو، البلد الفقير في غرب أفريقيا، وتنسب عادة إلى جماعات جهادية.

وفي 13 أيار/مايو، قتل أربعة كاثوليك خلال مراسم دينية في شمال البلاد.

وقبل يوم من ذلك، قتل ستة أشخاص بينهم كاهن في هجوم استهدف كنيسة كاثوليكية في دابلو في الشمال أيضًا.

كذلك، اغتال الجهاديون العديد من الأئمة منذ بدء هذه الهجمات قبل أربعة أعوام.

وتنسب الهجمات إلى جماعات جهادية عدة بينها أنصار الإسلام وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.