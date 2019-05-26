إيران تنفي بدءها مفاوضات مع أمريكا

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، يوم الأحد، أن تكون طهران بدأت مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة لتخفيف التوتر القائم بين البلدين.

وقال موسوي حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية: ”لا توجد أي مباحثات مع أمريكا سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة“.

جاء ذلك ردًّا على تصريح نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الذي قال الخميس الماضي، إن المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة بدأت، مشيرًا إلى وجود ”تحركات واتصالات في هذا الإطار“.

في سياق آخر، يواصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، زيارته للعاصمة العراقية بغداد.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن ظريف قوله عقب اجتماعه مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري والسياسي العراقي إياد علاوي: ”لا نحتاج إلى وسيط لحل الأزمة بيننا وبين الإدارة الأمريكية، لكننا نشكر أصدقاءنا العراقيين للدعم الذي قدموه لنا“.

وأضاف: ”قلت للمسؤولين العراقيين، إن الطريق الوحيد للخروج من الوضع الراهن هو وقف الإجراءات الاقتصادية العدائية من جانب أمريكا ضد إيران“، على حد قوله.

وعلق السياسي العراقي السني البارز، ظافر العاني، يوم الأحد، على اجتماع ظريف مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وكتب العاني، على صفحته في ”فيسبوك“: ”بالأمس في لقاء رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، ومن دون ذكر لتفاصيل خاصة، فإن الاستنتاج الذي توصلت إليه هو أن إيران تبدو متأثرة جدًا بالعقوبات الاقتصادية وهي مستعدة للمضي بكل الخيارات حتى السيئة منها“.