سياسي فنلندي متطرف يمزق نسخة من القرآن أمام الشرطة (فيديو)

أقدم زعيم حزب ”الشعب الفنلندي أولًا“ اليميني المتطرف، ماركو دي ويت، على تمزيق نسخة من القرآن الكريم ورميها أرضًا، وذلك في إطار حملته الدعائية لانتخابات البرلمان الأوروبي.

ويعمل ويت منذ أسبوع على حشد الأصوات، في خيمة انتخابية بحي ”كامبي“ في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وخلال كلماته، عمد مرارًا إلى القاء القرآن الكريم أرضًا، أمام أعين الشرطة، في خطوة استفزازية صارخة.

وقال عضو لجنة أوروبا في مجلس الأعمال التركي العالمي، يعقوب يلماز، إنه ”أبدى استياءه حيال ويت، وطلب من الشرطة التدخل“، مضيفًا: ”قلت للشرطة إنه يرتكب جريمة كراهية وطلبت منها الحيلولة دون ذلك، لكن الشرطة لم تتدخل“.

وأشار إلى أن شابًا مسلمًا أستونيًا عمره 17 عامًا، حاول مع صديقه الروسي، منع ويت، واشتبكا معه.

واستنكر يلماز ”التزام الشرطة الصمت حيال ويت الذي يلقي القرآن أرضًا، ويوجه الإساءات لنبينا، ووقوفها بموقف المتفرج، حتى عندما يحاول شبان مسلمون منعه ويشتبكون معه“.

وأوضح أنهم صوروا فيديو للاستفزاز الذي قام به ويت، وبثوا المشاهد في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما لفت إلى أن ويت ألقى بالتوراة على الأرض في كلماته السابقة، وليس القرآن فقط، أمام الرئيس السابق للبرلمان إييرو هينالوما، والنائب اليهودي، بن زيسكوفيتش، ما دفع بعض المواطنين إلى ضربه.

وأكد يلماز أنه لن يكف عن متابعة القضية، وسيواصل تقديم الشكاوى ضد ويت.

والشهر الماضي، أقدم رئيس حركة ”النهج الصلب“ الدنماركية اليمينية المتطرفة، راسموس بالودان، على إحراق نسخ من القرآن الكريم في حي يقطنه عدد كبير من المسلمين بالعاصمة كوبنهاغن، ووجه إهانات للمسلمين، ما أثار موجة استياء كبيرة.