وزير البيئة البريطاني ينضم لسباق المتنافسين على رئاسة الوزراء

أعلن وزير البيئة البريطاني مايكل جوف، يوم الأحد، أنه سيترشح لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقال جوف في تصريح صحفي من أمام منزله: ”أؤكد أنني سأطرح اسمي لرئاسة وزراء البلاد“.

وأضاف: ”أعتقد أنني مستعد لتوحيد حزب المحافظين والحزب الوحدوي وتنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي ومستعد لقيادة هذا البلد العظيم“.

ويعد مايكل جوف من الشخصيات البارزة في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي يوم الجمعة أنها ستتترك منصبها، لتمهد الطريق أمام اختيار زعيم جديد من المرجح أن يسعى لإبرام اتفاق أكثر حسمًا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي أمام مقر الحكومة في ”10 داوننج ستريت“ إنها ستستقيل في السابع من يونيو/ حزيران من زعامة حزب المحافظين على أن يبدأ التنافس على زعامة الحزب في الأسبوع التالي.